«Идеологическая война!»: В СПЧ отбили нападки на отмену деклараций чиновников

Указ не отменяет декларирование, а выводит из публичного поля чиновников, обеспечивающих безопасность страны, объяснил в эфире НСН Кирилл Кабанов.

Отмена публичного декларирования доходов для ряда чиновников и госслужащих не приведет к росту коррупции и связана с безопасностью страны, сказал в интервью НСН председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ранее президент РФ на время спецоперации освободил семьи военнослужащих, добровольцев и ряд других категорий от обязанности подавать сведения о доходах. При этом экспертов смущает, что под действие указа попадут и некоторые чиновники.

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«Это вынужденная и необходимая мера, поскольку стоит вопрос о защите интересов и безопасности участников спецоперации и членов их семей. Там не только военнослужащие, но и категория определенных лиц, включая тех, кто занимается вопросами безопасности, даже сотрудники госкорпораций. При этом декларирование не прекращается, как и его проверка, а уходят публикации деклараций, из публичного поля убирается ряд лиц. В указе написано, что это только на время спецоперации, и я в этом не вижу ничего страшного», - сказал Кабанов.

По его мнению, недовольны указом лишь западные пропагандисты, участвующие в «идеологической войне» против России.

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«Претензии заряжены именно в рамках идеологической войны. Мне позвонили на этот счет, прежде всего, западные издания. Тема коррупции ушла из повестки дня граждан за десятые места, хотя раньше она была в тройке лидеров. Указ четко расписан на четырех листах, но люди не читают, а основная задача западных пропагандистов, политологов, экспертов, - поднять шумиху, но некоторые даже не понимают этого. Те, кто говорят, что это увеличит объем коррупции, просто не понимают, о чем говорят», - заключил собеседник НСН.

Президент России Владимир Путин ранее назначил Дмитрия Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН высказал мнение, что новое назначение Медведева является попыткой «железной рукой» пресечь махинации и коррупцию в военно-промышленных корпорациях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Декларация О ДоходахКоррупцияКирилл Кабанов
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