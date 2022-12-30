«Идеологическая война!»: В СПЧ отбили нападки на отмену деклараций чиновников

Отмена публичного декларирования доходов для ряда чиновников и госслужащих не приведет к росту коррупции и связана с безопасностью страны, сказал в интервью НСН председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ранее президент РФ на время спецоперации освободил семьи военнослужащих, добровольцев и ряд других категорий от обязанности подавать сведения о доходах. При этом экспертов смущает, что под действие указа попадут и некоторые чиновники.