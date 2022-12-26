«Диктатор против лобби!»: Новое назначение Медведева связали с коррупцией в ВПК
Николай II смог справиться с саботажем с помощью диктатора и антикоррупционера, сказал в эфире НСН Владимир Прохватилов, усомнившись, что Медведев сможет это повторить.
Новое назначение Дмитрия Медведева может быть попыткой «железной рукой» пресечь махинации в военно-промышленных корпорациях, заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Президент России Владимир Путин ранее назначил Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Возглавляет эту комиссию сам Путин.
«Если брать пример Российской империи, в ходе Первой мировой войны Николай II дал военному министру, генералу Алексею Поливанову фактически диктаторские полномочия. Он создал комиссию по борьбе со шпионажем, вредительством, воровством и коррупцией, которую возглавил глава разведки и контрразведки Северного фронта, генерал Николай Батюшин. Поливанов с Батюшиным в короткий срок пресекли саботаж - Путиловский завод отказывался паровозы делать и прочее. Они все наладили, национализировав ключевые оборонные предприятия. Посмотрите, какие безумные зарплаты и гонорары получают руководители военно-промышленных корпораций, Ростеха, Роскосмоса и так далее, а на уровне инженеров и конструкторов – слабовато. Надо навести порядок в размере гонораров», - сказал Прохватилов.
При этом он усомнился, что Медведев сможет справиться с военно-промышленным лобби.
«Можно гарантировать, что Медведев - это человек, которому к рукам ничего не будет прилипать, потому что он явно не вхож в военно-промышленное лобби, а наоборот будет контролировать, как там идут дела. Он постарается, но хватит ли у него возможностей? Бывший начальник Генерального штаба Балуевский попытался наводить порядок в армии и оборонке, однако ему все эти генералы и армейские промышленники просто сказали: "Побереги здоровье", и он с этим не справился. У меня большие сомнения, что Медведев справится, но я надеюсь, что он, как грамотный юрист, сможет разобраться в хитросплетениях. Когда Игорь Краснов был назначен генпрокурором, ему не позволили ничего сделать с правонарушениями в оборонной промышленности. Там заведены тонны уголовных дел на военно-промышленный комплекс, не только в прокуратуре, но и в ФСБ. Как это все разгрести? Николай II смог, правда, тогда были другие причины», - отметил эксперт.
Вместе с тем Прохватилов указал на необходимость диктатуры на фоне «снарядного голода».
«Когда идут военные действия, тут не до набивания карманов. Таких диктаторских полномочий у Медведева нет, и это очень плохо. Все историки убеждены, что, если бы Николай II не снял Поливанова с должности военного министра, побоявшись его авторитета, никакой революции бы не было, потому что он железной рукой наводил порядок, вооружение и пушки пошло на фронт, а сейчас у нас проблемы со "снарядным голодом"», - заключил собеседник НСН.
Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с НСН назвал Медведева «кандидатом номер один» в преемники Путина, если тот не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.
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