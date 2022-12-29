Путин на период СВО отменил публикацию деклараций о доходах силовиков и чиновников

«Установить, что в период проведения специальной военной операции... военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел... сотрудники уголовно-исполнительной системы... принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции... выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с её проведением... не предоставляют такие сведения», - говорится в документе.

В указе уточняется, что отмена на публикацию деклараций будет действовать «в период проведения специальной военной операции и до издания соответствующих нормативных актов».

Ранее Владимир Путин в декларации за 2021 год указал доход в размере 10,2 млн рублей, сообщает RT.

