Идеи финалистов конкурса «Лидеры России» намерены внедрять в регионах страны

«Было интересно, как финалисты справятся с теми вызовами, которые есть. Огромное им спасибо, были отличные ответы. Очень компетентные люди, понимающие как реализовать те или иные проекты. Это точно будет полезно для регионов», - цитирует его ТАСС.

По мнению председателя совета федеральной территории Сириус Елены Шмелевой, рекомендации финалистов «должны ложиться в основу трансформаций в политике, в области развития высшего образования».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что уровень конкурса «Лидеры России» ежегодно возрастает.

«Команды смогли договориться, смогли скоординироваться и дать целый ряд идей не только перспективных, но и идей, которые можно претворять [в жизнь]», - подчеркнул Азаров.

Также высокую оценку идеям, связанным с решением демографических проблем, на площадке конкурса «Лидеры России» дал полпред президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щёголев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись порядка 85% IT-специалистов, ранее уезжавших из страны, сообщает ТАСС. Выступая на площадке конкурса «Лидеры России» он уточнил, что такие выводы можно сделать на основе данных sim-карт.

