Идеи финалистов конкурса «Лидеры России» намерены внедрять в регионах страны
Идеи и предложения участников финала конкурса «Лидеры России» собираются внедрять в регионах страны. Об этом заявил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках суперфинала конкурса «Лидеры России».
«Было интересно, как финалисты справятся с теми вызовами, которые есть. Огромное им спасибо, были отличные ответы. Очень компетентные люди, понимающие как реализовать те или иные проекты. Это точно будет полезно для регионов», - цитирует его ТАСС.
По мнению председателя совета федеральной территории Сириус Елены Шмелевой, рекомендации финалистов «должны ложиться в основу трансформаций в политике, в области развития высшего образования».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что уровень конкурса «Лидеры России» ежегодно возрастает.
«Команды смогли договориться, смогли скоординироваться и дать целый ряд идей не только перспективных, но и идей, которые можно претворять [в жизнь]», - подчеркнул Азаров.
Также высокую оценку идеям, связанным с решением демографических проблем, на площадке конкурса «Лидеры России» дал полпред президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щёголев.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись порядка 85% IT-специалистов, ранее уезжавших из страны, сообщает ТАСС. Выступая на площадке конкурса «Лидеры России» он уточнил, что такие выводы можно сделать на основе данных sim-карт.
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