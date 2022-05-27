Мишустин заявил о возвращении в Россию большинства уезжавших IT-специалистов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись порядка 85% IT-специалистов, ранее уезжавших из страны, сообщает ТАСС.

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Выступая на площадке конкурса «Лидеры России» он уточнил, что такие выводы можно сделать на основе данных sim-карт.

По его словам, в последнее время правительством было принято множество решений, в том числе, о поддержке IT-отрасли.

«Фундаментальное, очень важное решение - было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать», - добавил глава кабмина.

Ранее правительство РФ объявило о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов, максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других – 9 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:It-специалистыРоссияПравительство РоссииМихаил Мишустин
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