Результатом давления Запада на РФ стала «невероятная сплоченность» россиян - Кириенко

«Они [лидеры западных стран] не понимают, что такое русская культура, что такое Россия, потому что результатом их давления стала невероятная сплоченность людей в России, сплоченность и поддержка нашего президента, готовность граждан России доказать, что это только наше право определять, как нам жить, какую музыку слушать, какие книги читать, в какие ценности нам верить», - сказал Кириенко.

Первый замруководителя администрации президента РФ считает, что у Запада не получится «отменить» Россию, русскую культуру и право быть россиянином.

«На Западе стала популярна культура отмены: они все пытаются отменять, что им не нравится или не соответствует их взглядам. По-моему, у некоторых из западных лидеров появилась совершенно безумная идея: что они могут попробовать "отменить" Россию, право быть россиянином, право быть русским, право говорить на русском языке, любить русскую культуру. Этого никогда не произойдет, это никогда не получится», - цитирует Кириенко ТАСС.

Спецоперация на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида», «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

