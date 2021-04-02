«И родителей научат». Дворкович об уроках цифровой грамотности в школах
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в эфире НСН отметил важность понимания основ кибербезопасности в современном мире.
В российских школах могут появиться обязательные уроки цифровой грамотности с 2022 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в интервью НСН отметил важность понимания основ кибербезопасности в современном мире.
«Об этом, кстати, говорил руководитель сколковского резидента – компании Group-IB Илья Сачков на прошлогоднем IT-форуме в Иннополисе. Идея, очевидно, правительству понравилась, и теперь она внедряется в реальную жизнь. Конечно же, сегодня это очень важно, важно знать основы цифрового мира, понимать основы кибербезопасности и в целом ориентироваться в цифровой среде. Надеюсь, что школьники и родителей своих научат хорошо ориентироваться в этом предмете», – сказал он.
В свою очередь, спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН подчеркнул, что школьникам сегодня недостает уроков обычной грамотности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- В Центробанке рассказали о подозрительных банковских переводах
- Ученые раскрыли опасность чрезмерного употребления апельсинов
- Глава РАН объяснил важность прививки от COVID-19 для пожилых людей
- Bloomberg: Российская экономика восстанавливается
- Синоптик предсказал потепление и солнечную погоду в Центральной России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru