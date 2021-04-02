«И родителей научат». Дворкович об уроках цифровой грамотности в школах

Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в эфире НСН отметил важность понимания основ кибербезопасности в современном мире.

В российских школах могут появиться обязательные уроки цифровой грамотности с 2022 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в интервью НСН отметил важность понимания основ кибербезопасности в современном мире.

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«Об этом, кстати, говорил руководитель сколковского резидента – компании Group-IB Илья Сачков на прошлогоднем IT-форуме в Иннополисе. Идея, очевидно, правительству понравилась, и теперь она внедряется в реальную жизнь. Конечно же, сегодня это очень важно, важно знать основы цифрового мира, понимать основы кибербезопасности и в целом ориентироваться в цифровой среде. Надеюсь, что школьники и родителей своих научат хорошо ориентироваться в этом предмете», – сказал он.

В свою очередь, спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН подчеркнул, что школьникам сегодня недостает уроков обычной грамотности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибербезопасностьШколаАркадий Дворкович
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