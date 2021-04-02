Дворкович поддержал появление вакционного туризма

Аркадий Дворкович: «Может быть плохо, что не на 20 процентов, но и 10-процентный рост – уже отличный показатель. И я действительно надеюсь, что в этом году мы сможем компенсировать тот спад, который произошел в пиковый период пандемии в 2020 году. Я понимаю, что этот рост сейчас неравномерен. Какие-то бизнесы выросли даже больше, чем на 10 процентов, а какие-то продолжают оставаться в кризисной зоне. Главное, чтобы этот рост стал устойчивым, более равномерным среди отраслей. Но я умеренно оптимистичен в этом вопросе. Думаю, что к концу весны новости будут еще более интересными», – предположил он в эфире НСН.

