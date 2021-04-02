Дворкович поддержал появление вакционного туризма
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России может появиться вакционный туризм
В Госдуме поддержали идею специального туризма, в рамках которого иностранцы смогли бы приезжать в Россию для вакцинации от коронавируса.
Аркадий Дворкович: «Идея вполне здравая. Знаю, что очень многие зарубежные граждане хотели бы сделать прививку российской вакциной. Конечно, тут много нюансов: по объему производства, пока у нас его недостаточно, но очень скоро этот недостаток будет восполнен, также есть вопросы касательно полетов. Но думаю, это решаемые проблемы, можно было бы вполне об этом подумать», – поделился своим мнением с НСН Аркадий Дворкович.
Оборот российского бизнеса в начале года превысил допандемийный уровень
Оборот бизнеса в России в начале года превысил допандемийный уровень на 10 процентов. Соответствующие данные содержатся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Аркадий Дворкович: «Может быть плохо, что не на 20 процентов, но и 10-процентный рост – уже отличный показатель. И я действительно надеюсь, что в этом году мы сможем компенсировать тот спад, который произошел в пиковый период пандемии в 2020 году. Я понимаю, что этот рост сейчас неравномерен. Какие-то бизнесы выросли даже больше, чем на 10 процентов, а какие-то продолжают оставаться в кризисной зоне. Главное, чтобы этот рост стал устойчивым, более равномерным среди отраслей. Но я умеренно оптимистичен в этом вопросе. Думаю, что к концу весны новости будут еще более интересными», – предположил он в эфире НСН.
В школах появятся уроки цифровой грамотности
В российских школах могут появиться обязательные уроки цифровой грамотности с 2022 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Аркадий Дворкович: «Об этом, кстати, говорил руководитель сколковского резидента – компании Group-IB Илья Сачков на прошлогоднем IT-форуме в Иннополисе. Идея, очевидно, правительству понравилась, и теперь она внедряется в реальную жизнь. Конечно же, сегодня это очень важно, важно знать основы цифрового мира, понимать основы кибербезопасности и в целом ориентироваться в цифровой среде. Надеюсь, что школьники и родителей своих научат хорошо ориентироваться в этом предмете», – сказал он в интервью НСН.
Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19
Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, составленного международным аналитическим центром StartupBlink, который специализируется на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира.
Аркадий Дворкович: «Первым об этом в своем блоге написал мэр Сергей Собянин. Вклад Москвы – 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить самые трудные дни. Почти половина – 22 компании – это проекты резидентов Фонда «Сколково» – «Фоксфорд», «Учи.ру», Skillbox, ДРД, Ntechlab, «Соцмедика», Rapid Bio, Botkin AI, Visionlabs и другие. Думаю, что это здорово. Мы будем продолжать работать так же эффективно», – подытожил в беседе с НСН Аркадий Дворкович.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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