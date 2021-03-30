В России планируют изменить систему школьного питания
Шведский стол, иллюстрации блюд в электронном дневнике и участие родителей в закупке продуктов предлагает партия «Новые люди» для качественного улучшения школьного питания в России.
Уровень избыточного веса среди российских школьников за последние 40 лет вырос с 4 до 18 процентов. На фоне чего Роспотребнадзор фиксирует двукратный рост хронических заболеваний, также в полтора раза участились случаи функциональных нарушений у детей и подростков.
Для решения проблемы в России хотят изменить школьное меню. В частности, партия «Новая люди» предлагает минимизировать потребление рафинированного сахара в школьных блюдах, заменить подсолнечное масло на оливковое, а для детей, страдающих непереносимостью лактозы, предусмотреть наличие альтернативного молока.
По мнению председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева, школьное питание сегодня по вредности можно приравнять к фастфуду.
«То, чем кормят детей в школах, это достаточно вредная еда. Можно поспорить, что вреднее - фастфуд или школьное питание. Ещё в советское время привыкли кормить так, чтобы дети с отдыха приехали поправившимся, упитанными. Надо иначе относиться к еде, я считаю. Можно запретить в школьном питании все вредное. Сахар отрегулировать, чтобы его было меньше, вредные добавки исключить. Второе, важно, чтобы меню было на выбор, в регионах провести эксперимент по использованию шведского стола в школах, чтобы дети могли выбирать, выбирать из здоровой еды. И в-третьих, надо дать право родителям выбирать, с кем заключать договор по питанию. Не секрет, что есть много лоббистов, которые протаскивают свои контракты, и с этим тяжело бороться. Но можно подкупить директора, а родителей не подкупишь, поэтому они должны принимать участие в этом вопросе», - рассказал он.
Также партия «Новые люди» предлагает само школьное меню с иллюстрациями блюд ежедневно добавлять в электронные дневники. Кроме того, в школах планируется ввести штатную должность диетолога-организатора школьного питания.
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