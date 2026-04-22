С октября в РФ вступает в силу закон о платформенной экономике, что приведет к изменениям в правилах работы маркетплейсов и усилит регулирование рынка. В частности, площадки будут обязаны отслеживать наличие сертификатов и маркировки, ежемесячно передавать в ФНС данные об оборотах продавцов, а снижение цен за счет продавца будет возможно только с его согласия. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что эти и другие факторы приведут к сокращению разрыва цен между онлайном и офлайном, а также приведет с оттоку покупателей с маркетплейсов. Однако Кременсков уверен, что эти опасения преждевременны.

«С нашей точки зрения, такие перемены не повлекут никаких последствий, для покупателя, по крайней мере. Платформы, как продавали, так и будут продавать. Маркетплейсы сами нагоняют — чтобы ничего не вводили, не предпринимали и так далее. Это лишний повод просто-напросто. Мне кажется, это лишний повод, чтобы пересмотреть изменения, которые вносит Минэкономразвития в закон о платформенной экономике и так далее. Я не думаю, что именно эти факторы могут повлиять на цены. Какие-то другие, конечно, могут повлиять, но точно не эти. Продавцы не будут уходить из-за изменений. Если все продается, то оно и будет продаваться. Я думаю, что у онлайна держится все исключительно на том, что у маркетплейсов есть большой пул клиентов. Поэтому я думаю, что ничего не поменяется», — сказал собеседник НСН.

Ранее Алексей Кременсков объяснял НСН, что маркетплейсы удобны и привычны пользователям. Поэтому потребители предпочтут знакомые площадки, даже если цена там и в других магазинах будет одинаковой.

