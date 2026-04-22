Нагоняют страху: Что будет с ценами и ассортиментом на маркетплейсах
Покупатели не почувствуют изменений из-за этих нововведений, рассказал НСН Алексей Кременсков.
Из-за ужесточения налогового контроля онлайн-продажи вряд ли просядут, оттока продавцов с маркетплейсов не ожидается, а цены если и повысятся, то по другим причинам. Такое мнение в эфире НСН выразил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
С октября в РФ вступает в силу закон о платформенной экономике, что приведет к изменениям в правилах работы маркетплейсов и усилит регулирование рынка. В частности, площадки будут обязаны отслеживать наличие сертификатов и маркировки, ежемесячно передавать в ФНС данные об оборотах продавцов, а снижение цен за счет продавца будет возможно только с его согласия. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что эти и другие факторы приведут к сокращению разрыва цен между онлайном и офлайном, а также приведет с оттоку покупателей с маркетплейсов. Однако Кременсков уверен, что эти опасения преждевременны.
«С нашей точки зрения, такие перемены не повлекут никаких последствий, для покупателя, по крайней мере. Платформы, как продавали, так и будут продавать. Маркетплейсы сами нагоняют — чтобы ничего не вводили, не предпринимали и так далее. Это лишний повод просто-напросто. Мне кажется, это лишний повод, чтобы пересмотреть изменения, которые вносит Минэкономразвития в закон о платформенной экономике и так далее. Я не думаю, что именно эти факторы могут повлиять на цены. Какие-то другие, конечно, могут повлиять, но точно не эти. Продавцы не будут уходить из-за изменений. Если все продается, то оно и будет продаваться. Я думаю, что у онлайна держится все исключительно на том, что у маркетплейсов есть большой пул клиентов. Поэтому я думаю, что ничего не поменяется», — сказал собеседник НСН.
Ранее Алексей Кременсков объяснял НСН, что маркетплейсы удобны и привычны пользователям. Поэтому потребители предпочтут знакомые площадки, даже если цена там и в других магазинах будет одинаковой.
Горячие новости
- Россия и Ливан договорились об отмене виз для владельцев диппаспортов
- Джексон против Дилана: Сколько соберет самый дорогой музыкальный байопик
- Россиян предупредили об опасности домашнего интернета
- Под фильм или в воде: Как правильно «убивать» стресс аэробной тренировкой
- Новак: Поставки казахстанской нефти в ФРГ будут выполняться в обход «Дружбы»
- Нагоняют страху: Что будет с ценами и ассортиментом на маркетплейсах
- Центробанк опроверг слухи об изменении условий переводов по СБП с 1 мая
- Взрослый и подросток были ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
- СМИ: США составили список «хороших и плохих» стран НАТО
- След Украины? Зачем открыли новое антидопинговое расследование против РУСАДА