Россиян предостерегли от махинаций с «бракованными» товарами на маркетплейсах
Если продавец на маркетплейсе подаст в суд, тогда простой блокировкой пользователя дело не закончится, заявил НСН Алексей Кременсков.
Махинации с якобы бракованными товарами с маркетплейсов могут быть расценены как мошенничество, а продавец может подать в суд и за подделку документов, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Россияне обманывают продавцов на маркетплейсах с помощью ИИ — они генерируют фото бракованного товара и требуют вернуть деньги, пожаловались производители в соцсетях. Юристы предупреждают, что такие действия квалифицируются как мошенничество. Кременсков подтвердил, что подобные случаи зарегистрированы.
«Такие случаи зарегистрированы, они встречались и ранее. Некоторые покупатели пытаются таким мошенническим способом вернуть деньги за не бракованный товар. Но дело в том, что у нас сегодня бракованный товар нужно вернуть, обратно можно получить деньги только при возвращении товара. Закон о защите прав потребителей предусматривает, что возвращаются товары надлежащего качества, а бракованный товар подлежит проверке. При обнаружении нарушения пользователю грозит блокировка на маркетплейсе», - отметил он.
Кременсков предупредил, что в некоторых случаях продавец может подать в суд и простой блокировкой дело не закончится.
«При возврате товара чаще всего делаются фото и видео его, потом товар проходит модерацию. Заявку по браку рассматривает продавец. Если это товар определенной категории, например, бытовая техника или электроника, покупатель должен предварительно получить заключение. Если человек предоставляет якобы это заключение, то это уже является подделкой документов. В этом будут разбираться следственные органы. Если был какой-то обман, продавец может заявить в полицию, полиция будет разбираться, все может дойти до суда, так как может быть установлен факт мошенничества», - добавил собеседник НСН.
Отказ от большого количества товаров в ПВЗ может означать как мошенничеством со стороны продавцов, так и ошибочным заказом со стороны покупателя, из-за чего в каждой ситуации нужно разбираться отдельно, сказал в эфире НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
