И никаких компенсаций: В России 48% новостроек сдают с опозданием

Дифференциация ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей не приведет к росту цен, но вряд ли серьезно поможет семьям, заявила НСН Ирина Радченко.

В России сегодня 48% новостроек задерживают сдачу, из-за чего страдают семьи, которые рассчитывают на льготную ипотеку, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ изучает возможность дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. В Госдуме также обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка, сообщил глава финансового комитета Госдумы Аксаков. Радченко идею одобрила, но обозначала существующие проблемы на рынке.

«Создать такой механизм возможно, почему нет? Звучит это справедливо, не вижу проблем, кроме дефицита бюджета. Но напомню, что семейная ипотека распространяется только на новостройки. У нас сегодня 48% новостроек задерживают сдачу. Значит, семья, которая платит ипотеку даже под 6%, не сможет заехать, несет убытки. Застройщики, к сожалению, никаких компенсаций не несут, так как наложен мораторий до конца года. Они могут задерживать срок сдачи спокойно. Семья с детьми будет ждать новоселья дольше, платя аренду в это время, например. К росту цен на жилье эта мера не приведет, потому что люди не бросятся рожать детей за скидку в 1% на каждого ребенка», - рассказала она.

Благодаря новой системе жилищных сбережений появится дополнительная возможность в решении жилищной проблемы, заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
