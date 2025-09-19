В России сегодня 48% новостроек задерживают сдачу, из-за чего страдают семьи, которые рассчитывают на льготную ипотеку, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ изучает возможность дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. В Госдуме также обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка, сообщил глава финансового комитета Госдумы Аксаков. Радченко идею одобрила, но обозначала существующие проблемы на рынке.