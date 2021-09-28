Мясников потребовал признать маски неэффективными против COVID
По мнению телевизионного доктора, единственным способом прекратить пандемию остается вакцинация и последующее снятие всех ограничений.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал введение QR-кодов нерабочей мерой борьбы с вирусом. Ранее власти нескольких российских регионов заявили о введении QR-кодов для посещения спортивных и выставочных мероприятий, театров и кино.
«Я считаю, что QR-коды вводить глупо. Он ничего и не значит. У 10 процентов вообще не вырабатываются антитела. А если ты пожилой и больной, у тебя их вообще нет. QR-код бьет по мелким ресторанам, кафе. Я не вижу ничего реально работающего, кроме реальной массовой вакцинации. Тушкой, чучелом - а вакцинироваться надо, и пожилым и больным. Мы уже поняли, что вакцинация тоже не останавливает развитие болезни, это видно по другим странам, по нашей стране. Но вакцинация на 100 процентов предотвращает тяжелые случаи и смерти. Всё, что мы можем сделать – это вакцинироваться, а дальше всё пустить на самотек. Вот сейчас, допустим, плановую помощь нельзя оказывать невакцинированным. А ковид его с двумя процентами смертности не самая страшная болезнь. Хватит уже QR-кодов и масок», - заявил Мясников.
Врач также подверг критике обязательный масочный режим.
«Мы все взрослые люди, мы видим, как уже почти два года соблюдают масочный режим в мире. Очень строго, жестко соблюдает Германия, Чехия, Франция. Если маска сдвинута с носа, 165 евро штрафу. "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Мы остановили ковид, остановили рост? Не помогают маски. Люди, которые много лет говорили, что маски бессмысленны, сегодня начинают приводить какие-то другие домыслы. И в начале пандемии та же ВОЗ говорила, что маски не нужны, а потом, как по команде, в мае 2020 года начала говорить о необходимости масок. Я, как врач, согласен, я ношу, когда на людях, но говорить, что вот это остановит эпидемию – мы уже видим, что это не остановит эпидемию. Маски не остановят дыхание и вирус, растворенный в этом воздухе. Для меня маска – это символ нашего бессилия в борьбе с инфекцией. Если мы микроскопическому, в одну молекулу вирусу противопоставляем маску и это всё, что человечество в 21 веке может сделать с инфекцией – то извините меня», - возмутился доктор.
В свою очередь, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что любая мера, которая принудит людей вакцинироваться, полезна.
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