Автоэксперт объяснил, зачем продлили действие истекших водительских прав
Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Пётр Шкуматов заявил, что продление действия истекших водительских прав в России связано с желанием снизить нагрузку на регистрационные подразделения ГИБДД, пишут «Известия».
По его словам, подобные решения уже принимались, например, во время действия ограничений из-за пандемии COVID-19.
«Вся идея продления водительских удостоверений носит технический характер. Подобная практика уже прорабатывалась в прошлом году во время коронавирусных ограничений», — заметил Шкуматов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские водительские удостоверения, срок действия которых скоро истекает, будут продлены ещё на три года.
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