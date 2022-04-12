Автоэксперт объяснил, зачем продлили действие истекших водительских прав

По его словам, подобные решения уже принимались, например, во время действия ограничений из-за пандемии COVID-19.

«Вся идея продления водительских удостоверений носит технический характер. Подобная практика уже прорабатывалась в прошлом году во время коронавирусных ограничений», — заметил Шкуматов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские водительские удостоверения, срок действия которых скоро истекает, будут продлены ещё на три года.

