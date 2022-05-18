В Совфеде предложили ввести обязательные права для владельцев электросамокатов
Владельцев мощных электросамокатов могут обязать получать права. С таким предложением выступил член Совета Федерации Александр Башкин.
«Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», — заявил сенатор в беседе с РИА Новости.
Нововведение должно касаться владельцев СИМ, которые в случае аварии могут нанести существенный вред. Для этого необходимо определить, самокаты какого веса и мощности безопасны, а какого — являются угрозой, отмечает телеканал «360».
Башкин добавил, что за введением прав на самокаты должно последовать введение ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это необходимо для снижения травматизма в инцидентах с участием самокатов.
Ранее в Минпромторге разработали новый ГОСТ, согласно которому на всех электросамокатах должен быть установлен ограничитель скорости, напоминает Ura.ru.
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