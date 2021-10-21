«Отрасль обескровлена!» Рестораторы призвали государство оплатить локдаун бизнесу
Бизнес больше не может помогать государству в борьбе с коронавирусом, считает Анастасия Татулова.
Предприятия общественного питания нуждаются в срочной и полноценной помощи от государства - не в размере МРОТ на сотрудника, а в 100%-ной компенсации их зарплат, заявила общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о приостановке работы предприятий торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры и развлечений на период с 28 октября по 7 ноября из-за коронавируса. Пока объявлено возобновлении их работы с 8 ноября без QR-кодов.
«Отрасль находится в переговорах с представителями московской власти, это нормальный, рабочий, конструктивный диалог. Он должен происходить с пониманием того, что отрасль сделала всё, что могла, и даже больше, чтобы помочь преодолеть кризисную ситуацию. Отрасль пережила эксперимент с QR-кодами, мы потеряли больше 200 предприятий за 2,5 недели. Отрасль прививала сотрудников, мигрантов за свой счет, и каждый раз нам говорили: "Подождите, мы вот это сделаем, и тогда точно не будет угрозы закрытия, вы сможете восстанавливаться". Но реально мы видим с вами, что откуда мы ушли в марте 2020, туда мы в октябре 2021 года и пришли, к тому же локдауну. Зачем тогда были все эти жертвы, закрытые предприятия, обрушенный бизнес? Мы понимаем, что такая тактика не работает. Надеемся, что будет диалог по полной компенсации убытков всем, кого сейчас закрывают на очередные выходные за счет работодателя. Главное, что должно быть сделано – на 100% должны быть выплачены зарплаты нашим сотрудникам, каждый из них должен получить деньги! И налоги с этой зарплаты тоже должны быть компенсированы. Отрасль очень много потеряла людей, она обескровлена! К сожалению, нет больше сил помогать», - поделилась эмоциями предприниматель.
По словам Татуловой, ввод QR-кодов для ресторанов оказался недейственным, и он не заставит людей вакцинироваться.
«QR-коды – нерабочая история. Они работают только тогда, когда они введены повсеместно, в общественном транспорте, в гостинице, когда ты идешь покупать одежду, делать документы – это вынуждает людей идти и прививаться. Ситуация с вакцинацией в нашей стране действительно страшная, но за это ответственны не предприниматели! Государство противоречиво. Уже год мы слышим, как с утра Елена Малышева с Первого канала нам рассказывает, что прививки - не надо, маски носить не надо и это всё ерунда, потом мы видим государственные мероприятия, на которых люди без масок сидят и дистанцию не соблюдают. Почему люди должны прививаться, когда это не считает нужным делать даже Государственная Дума? Это выглядит чудовищно! И заложниками этого всего опять становятся предприниматели. Невозможно посчитать, какие будут убытки, невозможно предсказать, когда это закончится. Основные статьи расходов – это зарплата, налоги с нее, аренда, и коммунальные услуги. Вот они должны быть компенсированы. Не вот эти чудовищные МРОТ, а выплачены полностью зарплаты. Да, это большие деньги для государства, но государство сейчас ответственно за то, что происходит», - уверена омбудсмен.
В контексте введения нерабочих дней в правительстве РФ объявили, что с 15 ноября начнут выплаты предприятиям малого и среднего бизнеса в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого занятого работника.
Несколько нерабочих дней не сделают погоды для российской экономики, однако в случае продления ограничений могут появиться серьезные проблемы, заявил ранее экономист Денис Ракша в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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