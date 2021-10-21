«Отрасль обескровлена!» Рестораторы призвали государство оплатить локдаун бизнесу

Предприятия общественного питания нуждаются в срочной и полноценной помощи от государства - не в размере МРОТ на сотрудника, а в 100%-ной компенсации их зарплат, заявила общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о приостановке работы предприятий торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры и развлечений на период с 28 октября по 7 ноября из-за коронавируса. Пока объявлено возобновлении их работы с 8 ноября без QR-кодов.