Хуже не будет. Гинцбург назвал условия победы над COVID-19
Глава Центра имени Гамалеи оценил в эфире НСН эффективность всеобщего масочного режима в России.
В России 28 октября начал действовать режим обязательного ношения медицинских масок. Они обязательны во всех общественных местах, а также на улице, где может находиться свыше 50 человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что россияне «уже несколько привыкли» носить маски, но навсегда они не останутся, так как непременно найдутся способы защититься, в том числе вакцины. Правда, сама же чиновница оговорилась, что вакцина от коронавируса не даёт абсолютной защиты от заражения.
Кроме того, новым постановлением запрещена работа заведений общественного питания и развлекательных учреждений в период с 23 часов до 6 часов. При этом в Роспотребнадзоре не исключили новый ограничений, если ситуация с коронавирусом в России не улучшится.
Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил в беседе с НСН эффективность введения всеобщего масочного режима.
«Хуже не будет, но насколько эффективна эта мера не могу сказать, надеюсь, что сработает. Сказано носить маски – будем носить маски. Что касается вакцинации, то любая правильно сделанная вакцина, независимо от того, российская ли она или импортная, дает гарантию безопасности при определенном проценте вакцинированных и прекращении циркуляции в человеческой популяции. Как показывает 250-летний опыт использования вакцин, нужный показатель - 70-75%», - рассказал собеседник НСН.
В ближайшие две недели будет выпущено в гражданский оборот 100 тысяч доз вакцины, а далее, как пообещал Гинцбург, поступать в больницы и поликлиники будут уже миллионы доз.
Обосновывая всеобщий масочный режим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в стране требует «чрезвычайно энергичных усилий». При этом вводить локдаун власти не собираются, обосновывая свою позицию тем, что ученые уже неплохо изучили новый вирус и готовы две вакцины от COVID-19.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил НСН, что бессимптомная коронавирусная инфекция не может привести к смертельному исходу.
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