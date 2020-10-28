Хуже не будет. Гинцбург назвал условия победы над COVID-19

В России 28 октября начал действовать режим обязательного ношения медицинских масок. Они обязательны во всех общественных местах, а также на улице, где может находиться свыше 50 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что россияне «уже несколько привыкли» носить маски, но навсегда они не останутся, так как непременно найдутся способы защититься, в том числе вакцины. Правда, сама же чиновница оговорилась, что вакцина от коронавируса не даёт абсолютной защиты от заражения.

Кроме того, новым постановлением запрещена работа заведений общественного питания и развлекательных учреждений в период с 23 часов до 6 часов. При этом в Роспотребнадзоре не исключили новый ограничений, если ситуация с коронавирусом в России не улучшится.