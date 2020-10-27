Хуже не будет. В Совфеде объяснили нюансы перерасчёта минимума для пенсионеров

Первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН допустил, что прожиточный минимум пенсионеров в таком случае не вырастет. Однако система подсчётов устроена таким образом, что сама пенсия всё равно продолжит расти.

«Есть категория пенсионеров, пенсия которых меньше прожиточного минимума. И этим пенсионерам из бюджета доплачивается компенсация до прожиточного минимума. Сначала страховая пенсия индексируется на те проценты, которые указаны в законе. Сумма увеличивается. А разница между увеличенной пенсией и прожиточным минимумом - это сумма доплаты, она сокращается. Так что речь идёт не о пенсионных выплатах. Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. А доплаты в регионах, действительно, будут разными», - отметил он.

По новой методике прожиточный минимум пенсионера будет определяться как 86% от среднедушевого прожиточного минимума, который, в свою очередь, определяется про медианному среднедушевому доходу.

«Это будет определяться в среднем по стране. Для категорий трудоспособного населения будут более высокие показатели, пенсионеры и дети – несколько ниже. Эти 44% считают за 100%, для трудоспособного населения вводится коэффициент 1,09, для школьников вводится коэффициент 0,97, а для пенсионеров – 0,86», - объяснил собеседник НСН.

По мнению сенатора, новая система расчётов не будет хуже нынешней.

«Пенсия не расти не может! Она будет расти вместе с уровнем индексации. Но сумма выплат пенсии вместе с доплатой, действительно, может оставаться минимальной, и не расти. Совершенно верно, здесь есть некая такая угроза.Представим себе, что мы пенсию три года подряд индексируем, и она уже достигла прожиточного минимума. А прожиточный минимум заморожен. Но пенсия всё равно тогда обгонит прожиточный минимум и будет индексироваться с уровнем инфляции. Это уже конституционно закреплено. И тогда она всё равно будет преодолевать прожиточный минимум. Доплата будет равна нулю, но пенсия сама по себе будет индексироваться. Не могу понять, почему это хуже, чем то, что есть, тем более что сейчас прожиточный минимум пенсионера в ряде регионов занижается», - отметил Рязанский.

Ранее сенатор в эфире НСН объяснил, по какой схеме будут заморожены пенсионные накопления россиян.

