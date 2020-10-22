Сенатор объяснил, куда денутся пенсионные накопления после «заморозки»
Первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН также рассказал, каким образом есть смысл изменить накопительную систему.
Госдума еще на год продлила заморозку накопительной части пенсии. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении, он предусматривает, что мораторий будет действовать до конца 2023 года.
Первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН уточнил, что накопительная часть пенсии не заморожена.
«Остановлено ваше право направлять туда деньги. Вместо страховой части в накопительную. Все 22% идут в страховую часть. Они раньше делились – 16% и 6%. Вот этот процесс деления остановлен. Но если вы хотите самостоятельно накапливать себе пенсию – пожалуйста, для этого существует масса инструментов. Мы заморозили накопления, потому что те 22% были недостаточны, чтобы обеспечить страховую пенсию. Потому что количество работающих граждан по отношению к пенсионерам меняется в меньшую сторону. Меньше людей работает, а количество пенсионеров увеличивается», - пояснил Рязанский.
По его словам, для исправления ситуации надо увеличивать либо количество работающих, либо взносы.
«Увеличивать взносы нет возможности, потому что возражают работодатели. Потому было принято решение не дробить пенсионные взносы. А накопительные деньги, которые были собраны до 2014 года, больше 5 трлн рублей, работают в пенсионных фондах», - отметил сенатор.
Он признался, что есть соблазн поменять накопительную систему.
«Что в ней не устраивало? Что это были не добровольные перечисления в накопительную часть. Они являются обязательными. Выбора перечислять и не перечислять не было. Были недовольные. Есть надежда, что будет принят закон, который оставит государству обеспечение сохранности накоплений и определение правил игры, а все процедуры будут определять частные пенсионные системы», - заключил собеседник НСН.
Напомним, мораторий на накопительную часть пенсий, изначально введенный как временная мера, действует с 2014 года.
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