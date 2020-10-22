Сенатор объяснил, куда денутся пенсионные накопления после «заморозки»

Госдума еще на год продлила заморозку накопительной части пенсии. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении, он предусматривает, что мораторий будет действовать до конца 2023 года.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН уточнил, что накопительная часть пенсии не заморожена.

«Остановлено ваше право направлять туда деньги. Вместо страховой части в накопительную. Все 22% идут в страховую часть. Они раньше делились – 16% и 6%. Вот этот процесс деления остановлен. Но если вы хотите самостоятельно накапливать себе пенсию – пожалуйста, для этого существует масса инструментов. Мы заморозили накопления, потому что те 22% были недостаточны, чтобы обеспечить страховую пенсию. Потому что количество работающих граждан по отношению к пенсионерам меняется в меньшую сторону. Меньше людей работает, а количество пенсионеров увеличивается», - пояснил Рязанский.

По его словам, для исправления ситуации надо увеличивать либо количество работающих, либо взносы.