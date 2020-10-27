Новости за ночь: Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера
Счетная палата предупредила, что изменение подхода к расчету прожиточного минимума с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП), передает Ura.ru.
Счетная палата отмечает, что если ПМП в регионе не индексируется несколько лет, то реальные выплаты могут сократиться. В частности, в 24 регионах России этот показатель не менялся в 2020 году, а в 9 из них он не менялся с 2018 года.
Таким образом, в этих 24 регионах почти все получатели федеральной социальной доплаты получили ее в размере от 0 до 10 рублей.
Как уточняют Аргументы недели, власти РФ со следующего года изменят расчет прожиточного минимума, его будут дифференцировать по возрастным группам. В частности, прожиточный минимум трудоспособных людей составит 109% от среднего минимума, пенсионеров – 86%, детей – 97%.
Как сообщает Газета.ру, Пенсионный фонд России в 2022 — 2023 годах направит на выплату страховых пенсий свыше 7,8 трлн рублей.
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