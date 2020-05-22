«Заключенные - не подопытные кролики!» В СПЧ раскритиковали предложение Жириновского

«Жириновский известен своими провокационными заявлениями, и таков его стиль, который далеко не все принимают, и я в том числе. Я считаю, что испытание вакцины идет в соответствии с принятыми нормами, работают несколько научно-исследовательских институтов в Москве, в Новосибирске. Что касается предложения об испытании на добровольцах из числа заключенных, я не вижу следования этическим нормам. У нас осужденные - это не подопытные кролики, над которыми можно проводить эксперименты. Слава богу, мы ушли от практики ГУЛАГа, когда заключенные воспринимались как бесплатные рабы, которых можно было бросать на стройки, прокладки дорог, освоение тундры, на те работы, после которых люди становились инвалидами, либо выстилали дорогу своими костями. Такое невозможно, я даже не хочу эту инициативу воспринимать серьезно. Надеюсь на то, что все испытания вакцины будут проведены нашими исследовательскими институтами в строгом соответствии со всеми нормами и законодательством. Предложение Жириновского - насмешка над людьми и нашей системой исполнения наказаний», - заключил он.

Ранее российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверили на себе свою векторную вакцину от коронавирусной инфекции и сообщили об успешном испытании. По словам директора НИИ, академика РАН Александра Гинцбурга, негативных и побочных эффектов после применения выявлено не было. Он уточнил, что разработчики «не столько на себе испытывают, сколько себя защитили», чтобы дальше работать в условиях пандемии.