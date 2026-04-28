Путин: Удар ВСУ по Туапсе грозит потенциальной экологической катастрофой

Удар беспилотников по объектам в Туапсе может привести к серьезным экологическим последствиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности выборов.

По его словам, атаки все чаще направлены на гражданскую инфраструктуру, в том числе на энергетические объекты. В качестве примера он привел ситуацию в Туапсе, где, по его оценке, последствия могут затронуть экологию.