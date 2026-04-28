Путин: Удар ВСУ по Туапсе грозит потенциальной экологической катастрофой

Удар беспилотников по объектам в Туапсе может привести к серьезным экологическим последствиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности выборов.

По его словам, атаки все чаще направлены на гражданскую инфраструктуру, в том числе на энергетические объекты. В качестве примера он привел ситуацию в Туапсе, где, по его оценке, последствия могут затронуть экологию.

Туапсе остался без воды из-за аварии на НПЗ

При этом президент уточнил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз, а жители региона справляются с возникающими трудностями.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня на территории Туапсинского округа с 28 апреля. По данным властей, атака беспилотников привела к возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, продолжается ликвидация пожара, в которой участвуют 220 человек и более 50 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг качества воздуха в жилых районах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
