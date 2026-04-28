Путин: Удар ВСУ по Туапсе грозит потенциальной экологической катастрофой
Удар беспилотников по объектам в Туапсе может привести к серьезным экологическим последствиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности выборов.
По его словам, атаки все чаще направлены на гражданскую инфраструктуру, в том числе на энергетические объекты. В качестве примера он привел ситуацию в Туапсе, где, по его оценке, последствия могут затронуть экологию.
При этом президент уточнил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз, а жители региона справляются с возникающими трудностями.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня на территории Туапсинского округа с 28 апреля. По данным властей, атака беспилотников привела к возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, продолжается ликвидация пожара, в которой участвуют 220 человек и более 50 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг качества воздуха в жилых районах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Опасные комары долетели до южных курортов и Дальнего Востока
- Путин: Удар ВСУ по Туапсе грозит потенциальной экологической катастрофой
- Мадьяр предложил Зеленскому встречу в Закарпатье
- Можно ставить крест: Почему сериал «Метод 3» удалили из онлайн-кинотеатров
- У Ирана есть скрытые возможности на случай срыва переговоров
- Интернет-омбудсмен Мариничев ответил главе СПЧ насчет «вражеского» VPN
- Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника над регионами России
- Суд отклонил жалобу по делу о песнях «Миража» на концертах
- Названы самые безопасные виды шашлыка для пищеварения
- Мэру Уфы по делу о взятке грозит до 15 лет колонии