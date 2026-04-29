СМИ: ЕС может ужесточить условия выдачи Киеву кредита на 90 млрд евро

Евросоюз требует от Украины проведения налоговых изменений, иначе объединение введет более строгие условия предоставления Киеву финансирования в размере 90 млрд евро. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, Украине следует увеличить до 20% налог на добавленную стоимость для компаний, которые работают по льготной системе и имеют годовой доход более 77,4 тысячи евро. Такая реформа вызовет напряженность в обществе.

Как отметил неназванный чиновник в беседе с агентством, Киев испытывает схожее давление со стороны Международного валютного фонда, который может выделить Украине свыше $8 млрд по отдельной кредитной программе.

Ранее ЕС после долгих обсуждений утвердил кредит Украине на 90 млрд евро, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
