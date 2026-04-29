Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае

Беспилотник ВСУ атаковал одну из промышленных площадок Пермского муниципального округа. Об этом заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

«На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы», - сообщил губернатор в мессенджере «Макс».

Была проведена эвакуация сотрудников. По словам Махонина, никто не пострадал.

Ранее в Оренбургской области беспилотники попытались ударить по промышленным предприятиям, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
