Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае
29 апреля 202608:59
Беспилотник ВСУ атаковал одну из промышленных площадок Пермского муниципального округа. Об этом заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин.
«На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы», - сообщил губернатор в мессенджере «Макс».
Была проведена эвакуация сотрудников. По словам Махонина, никто не пострадал.
Ранее в Оренбургской области беспилотники попытались ударить по промышленным предприятиям, пишет Ura.ru.
