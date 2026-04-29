РКК направил в Донбасс 400 тонн воды для нужд жителей

Российский Красный Крест в прошлом году направил в Донбасс в более 400 тонн воды для местного населения. Об этом рассказал глава объединения Павел Савчук в интервью ТАСС.

«Это больше 85 тыс. пятилитровых бутылок чистой питьевой воды, потому что... доступ к чистой питьевой воде является одним из самых ключевых для благополучной и здоровой жизни человека», - указал глава РКК.

Кроме того, Савчук сообщил, что в 2024 году прошла масштабная гуманитарная акция по обеспечению жителей Донбасса углем. На нужды людей, оставшихся без электричества, передали более 850 тонн угля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 2025 году центры РКК обучили более 56 тысяч человек уходу за близкими, напоминает 360.ru.

