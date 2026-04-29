Самолет из Хабаровска вернулся в аэропорт из-за возможной технической неисправности

Самолет, летевший по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск, вернулся в аэропорт вылета в связи с потенциальной технической неисправностью. Об этом рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровск», – отметили в ведомстве.

На борту самолета находились 37 человек. Вылет борта по этому маршруту планируется в четверг.

Ранее рейс Екатеринбург - Самара вернулся в аэропорт Кольцово из-за технической неисправности, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
