Самолет из Хабаровска вернулся в аэропорт из-за возможной технической неисправности
Самолет, летевший по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск, вернулся в аэропорт вылета в связи с потенциальной технической неисправностью. Об этом рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровск», – отметили в ведомстве.
На борту самолета находились 37 человек. Вылет борта по этому маршруту планируется в четверг.
Ранее рейс Екатеринбург - Самара вернулся в аэропорт Кольцово из-за технической неисправности, пишет 360.ru.
