Швыдкой заявил, что конфликт вокруг Ирана не влияет на подготовку «Интервидения»

Подготовка музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии ведется, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что организация смотра идет в рабочем режиме, принимающая его Саудовская Аравия «не сказала "нет"».

«Понятно, что на фоне конфликта проведение подобных мероприятий осложняется, но, тем не менее, подготовка идет своим чередом, и я думаю, что все состоится», - заявил Швыдкой в беседе с ТАСС.

Между тем певица Bearwolf (Валерия Василевская) выразила готовность представить Россию на «Интервидении», пишет Ura.ru.

