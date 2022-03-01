Хуснуллин анонсировал план поддержки строительной отрасли

Правительство России подготовит антикризисный план поддержки строительной отрасли на фоне повышения ключевой ставки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передают «Известия».

По его словам, в ближайшее время план будет утвержден, что позволит не допустить обвала рынка жилья.

Отмечается, что речь идет о поддержке жилищного строительства, сокращении инвестиционно-строительного цикла, будут затронуты вопросы ценообразования и поставок стройматериалов.