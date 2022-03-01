Хуснуллин анонсировал план поддержки строительной отрасли

Правительство России подготовит антикризисный план поддержки строительной отрасли на фоне повышения ключевой ставки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передают «Известия».

По его словам, в ближайшее время план будет утвержден, что позволит не допустить обвала рынка жилья.

Отмечается, что речь идет о поддержке жилищного строительства, сокращении инвестиционно-строительного цикла, будут затронуты вопросы ценообразования и поставок стройматериалов.

«Новички переплатят»: Россиянам объяснили, у кого вырастут платежи по ипотеке

Также вице-премьер уже сейчас призвал отечественных застройщиков обратить внимание на азиатский рынок стройматериалов из-за вводимых санкций.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнула, что россияне, которые ждут своих новостроек, не столкнутся с задержкой в сдаче объектов. По ее словам, кредитовать застройщиков будут банки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГосподдержкаСтроительство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры