Хуснуллин анонсировал план поддержки строительной отрасли
Правительство России подготовит антикризисный план поддержки строительной отрасли на фоне повышения ключевой ставки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передают «Известия».
По его словам, в ближайшее время план будет утвержден, что позволит не допустить обвала рынка жилья.
Отмечается, что речь идет о поддержке жилищного строительства, сокращении инвестиционно-строительного цикла, будут затронуты вопросы ценообразования и поставок стройматериалов.
Также вице-премьер уже сейчас призвал отечественных застройщиков обратить внимание на азиатский рынок стройматериалов из-за вводимых санкций.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнула, что россияне, которые ждут своих новостроек, не столкнутся с задержкой в сдаче объектов. По ее словам, кредитовать застройщиков будут банки.
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