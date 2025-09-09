Директор Юрия Антонова опроверг отмену его юбилейного концерта
Распространяемая СМИ информация о якобы отмене юбилейного концерта Юрия Антонова не соответствует действительности. Об этом изданию «Абзац» заявил концертный директор народного артиста РФ Олег Давыдов.
Комментируя сообщение Telegram-канала Mash о якобы отмене концерта из-за имеющихся у Антонова проблем со здоровьем, он указал, что журналисты врут.
«Журналисты врут, как всегда, ничего не меняется... Врут на каждом шагу», – подчеркнул Давыдов.
Он добавил, что о юбилейном концерте 80-летнего Антонова ещё никто не объявлял, поэтому и отменять пока нечего.
Ранее сам Антонов заявил, что информация о его госпитализации перед концертом в Казани - это фейк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru