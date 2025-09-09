«Мы отправили песню Шнуру. Группа «Ленинград» ведь учит страну юмористическому отношению друг к другу, здравому наезду. Вот мы, воспользовавшись этим, придумали песню про Шнура со следующим честным, юмористическим текстом: «Сережа теперь на ЗОЖе, но у Сережи все та же рожа». Казалось бы, ничего обидного, ведь, как про лабутены петь ему нормально. А тут - не отвечает, как будто слишком крут для дуэта с нами. Я надеюсь, что он просто еще не прослушал эту гениальную песню. Шнур мы тебя ждем!», - рассказала Гордон.

Коллектив уже имеет в своей коллекции такие песни, как «Ча-ча-чао», «Дамы за 30», «Корпорат» и «Новый гад».

Ранее Сергей Шнуров раскритиковал вокальные данные певицы Инстасамки, с которой записал альбом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

