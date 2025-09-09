Три украинских дрона уничтожили над Черным морем
9 сентября 202519:13
Украинские беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО над Чёрным морем. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл с 15:40 до 16:15 мск 9 сентября.
«Над акваторией Чёрного моря уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 9 сентября над территорией России уничтожили более 30 дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
