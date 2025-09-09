«Скорее всего, это будет покупка сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке или у какого-то трейдера, который в каждый момент времени будет смотреть, откуда ему удобнее брать СПГ. Не факт, что это будет какая-то региональная привязка. Хотя политически Венгрия может обезопасить себя и заключить контракт с какой-то компанией, которая будет доставлять американский СПГ. Так она покажет и Евросоюзу, и США, что нет необходимости требовать от Будапешта отказа от российской нефти или от российского газа», — сказал Юшков.

Собеседник НСН добавил, что примерно две трети газа Венгрия закупает у России.

«В Венгрии 65-70% поставок приходятся на российский газ, остальные поставки — на какие-то другие источники. У Венгрии заключен с Россией долгосрочный контракт, ей невыгодно платить неустойку, поэтому она не откажется от российского газа. Но если раньше Будапешт заключал с другими источниками краткосрочные и среднесрочные контракты, то теперь Венгрия хочет консолидировать их в долгосрочный контракт. Поступает информация, что Венгрия хочет брать газ у Румынии, но Румыния сама покупает газ, хотя и производит много. Если газ пойдет из Румынии, то это будет либо тот же самый российский газ, но через посредников, либо азербайджанский газ. Но и Россия, и Азербайджан продают трейдерам излишки, а они не всегда бывают. Допускаю, что СПГ для Венгрии будет доставляться в Турцию или в Грецию, его будут переводить из сжиженного состояния в газообразное и дальше по газопроводу пустят либо через Румынию в Венгрию, либо через Сербию в Венгрию», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии поручило министру юстиции Борису Суско рассмотреть возможность оспаривания решения Еврокомиссии о запрете импорта российского газа.

