МИД: Россияне не пострадали при беспорядках в Непале
Граждане России не оказались среди пострадавших во время массовых беспорядков в Непале, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация вокруг российского посольства в Катманду остается спокойной.
Массовые протесты вспыхнули в стране после решения властей запретить работу популярных социальных сетей и мессенджеров. Акции, получившие название «Протест поколения Z», вылились в столкновения с силовиками: 8 сентября демонстранты прорвались на территорию парламента, полиция применила слезоточивый газ и водометы.
По официальным данным, погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
