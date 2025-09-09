МИД: Россияне не пострадали при беспорядках в Непале

Граждане России не оказались среди пострадавших во время массовых беспорядков в Непале, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация вокруг российского посольства в Катманду остается спокойной.

«Политики заигрались»: Почему Индия не вмешается в ситуацию в Непале

Массовые протесты вспыхнули в стране после решения властей запретить работу популярных социальных сетей и мессенджеров. Акции, получившие название «Протест поколения Z», вылились в столкновения с силовиками: 8 сентября демонстранты прорвались на территорию парламента, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

По официальным данным, погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

