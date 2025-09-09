В Российском зерновом союзе не досчитались 20 млн тонн урожая
Реальная ситуация на рынке зерна сильно отличается от официальной статистики почти на 20 миллионов тонн, заявил НСН Аркадий Злочевский.
Недостаток технологичности сбора урожая и государственной поддержки привел к одним из самых низких показателей собранного зерна в истории, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с НСН.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерновых. Он добавил, что общий прогноз на год сохраняется на уровне в 135 миллионов тонн, сообщают РИА Новости. Злочевский усомнился в этих показателях.
«У нас есть пока сомнения по тому, что официальные данные достоверны. Это видно по ячменю, так как его собрали, но на рынке его как-то слишком мало для текущего положения. Мы не видим активного предложения, хотя прогнозируемый урожай около 20 миллионов тонн, что прилично больше, чем в прошлом году. Где этот ячмень? Никто не знает. Да и потребление упало, как и экспорт — нет никакой мотивации к расширению. По пшенице и ржи станет все понятно к концу сезона, но давно такого провального урожая у нас не было. Нет никакой технологичности, она с каждым годом все хуже и хуже. Поддержка государства тоже не ощущается, объем помощи меньше, чем в прошлые годы», — отметил он.
Ранее Злочевский объяснил НСН, наступит ли в России дефицит зерна.
