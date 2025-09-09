Недостаток технологичности сбора урожая и государственной поддержки привел к одним из самых низких показателей собранного зерна в истории, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с НСН.



Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерновых. Он добавил, что общий прогноз на год сохраняется на уровне в 135 миллионов тонн, сообщают РИА Новости. Злочевский усомнился в этих показателях.

{{related_post_8n0s2fiES4}}

«У нас есть пока сомнения по тому, что официальные данные достоверны. Это видно по ячменю, так как его собрали, но на рынке его как-то слишком мало для текущего положения. Мы не видим активного предложения, хотя прогнозируемый урожай около 20 миллионов тонн, что прилично больше, чем в прошлом году. Где этот ячмень? Никто не знает. Да и потребление упало, как и экспорт — нет никакой мотивации к расширению. По пшенице и ржи станет все понятно к концу сезона, но давно такого провального урожая у нас не было. Нет никакой технологичности, она с каждым годом все хуже и хуже. Поддержка государства тоже не ощущается, объем помощи меньше, чем в прошлые годы», — отметил он.



Ранее Злочевский объяснил НСН, наступит ли в России дефицит зерна.

