Трамп потребовал жестких мер после убийства украинской беженки
Президент США Дональд Трамп призвал к ужесточению борьбы с преступностью после инцидента с убийством украинской беженки Ирины Заруцкой.
В видеообращении, опубликованном в соцсети X, глава Белого дома заявил, что женщина была «зверски убита обезумевшим монстром», который ранее 14 раз привлекался к ответственности и оставался на свободе.
По словам Трампа, США не могут позволить «жестоким рецидивистам продолжать сеять разрушения и смерть по всей стране».
Президент подчеркнул, что ответ на преступность должен быть «силовым и безжалостным», сопоставимым с жестокостью самих преступников, передает «Радиоточка НСН».
