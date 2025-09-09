Трамп потребовал жестких мер после убийства украинской беженки

Президент США Дональд Трамп призвал к ужесточению борьбы с преступностью после инцидента с убийством украинской беженки Ирины Заруцкой.

В видеообращении, опубликованном в соцсети X, глава Белого дома заявил, что женщина была «зверски убита обезумевшим монстром», который ранее 14 раз привлекался к ответственности и оставался на свободе.

По словам Трампа, США не могут позволить «жестоким рецидивистам продолжать сеять разрушения и смерть по всей стране».

Президент подчеркнул, что ответ на преступность должен быть «силовым и безжалостным», сопоставимым с жестокостью самих преступников, передает «Радиоточка НСН».

