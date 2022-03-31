«Хулиганство». Песков прокомментировал порчу имущества критиков спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россиянам, чьё имущество было испорчено за их критику спецоперации ВС РФ на Украине, следует обращаться в правоохранительные органы, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные инциденты - это хулиганские выходки и полиция должна на них реагировать.
«Если есть обращение граждан, если они считают себя в опасности или речь идёт о порче имущества, то конечно, органы должны соответствующим образом обрабатывать эти обращения», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что граждан, которые недопонимают происходящее, «не нужно антагонизировать» - следует «просто терпеливо объяснять».
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