Песков призвал деятелей культуры объединиться вокруг Путина

По его словам, есть также и те, кто недопонимает происходящее, поэтому и имеют место «жаркие дебаты». По его мнению, таких граждан «не нужно антагонизировать» - следует «просто терпеливо объяснять».

«Сейчас, наверное, не время разделяться. Сейчас надо быть вместе, объединяться, конечно же, вокруг президента РФ Владимира Путина», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим операцию РФ на Украине.