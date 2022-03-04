Песков призвал деятелей культуры объединиться вокруг Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время среди деятелей культуры много тех, кто поддерживает действия России на Украине, сообщает РИА Новости.

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По его словам, есть также и те, кто недопонимает происходящее, поэтому и имеют место «жаркие дебаты». По его мнению, таких граждан «не нужно антагонизировать» - следует «просто терпеливо объяснять».

«Сейчас, наверное, не время разделяться. Сейчас надо быть вместе, объединяться, конечно же, вокруг президента РФ Владимира Путина», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим операцию РФ на Украине.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКультураВладимир ПутинДмитрий Песков
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