«Хранится всё!»: В отрасли заявили, что Дуров имеет доступ к любым чатам в Telegram
Алексей Раевский заявил НСН, что все архивы чатов и каналов сохраняются на серверах Telegram, доступ к ним может получить кто угодно по усмотрению администрации.
Все архивы чатов и каналов сохраняются на серверах Telegram, физический доступ к ним есть у IT-службы, а также «у кого угодно» по желанию администрации мессенджера, рассказал в интервью НСН генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский.
Замепредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасение, что гендиректор Telegram Павел Дуров может под давлением передать ключи шифрования спецслужбам Франции. 5 сентября Telegram удалил со страницы ответов на часто задаваемые вопросы информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Судя по всему, мессенджер может начать модерацию частных чатов. Раевский рассказал, что ключи шифрования не спасут информацию, если Дуров захочет ее «кому-то» передать.
«Разработчики Telegram заявляют, что у них нет универсальных ключей шифрования, с помощью которых можно всю переписку расшифровать. Это официальная позиция Telegram, об этом говорили еще тогда, когда их в России хотели заблокировать. Но надо понимать, что это может быть игрой на публику, чтобы убедить нас в том, что Telegram – это надежная платформа. Мы правды не знаем и никогда не узнаем», - отметил он.
По его словам, техническая возможность «передать» доступ к архивам чатов у Telegram есть.
«Все переключили свое внимание на эти ключи шифрования, но надо понимать, что они используются только для передачи информации по сетям связи. Все забывают о том, что все архивы чатов и каналов сохраняются на серверах Telegram. Если вы удалите у себя на телефоне приложение и потом поставите его заново, то все ваши переписки подгрузят. Всё где-то сохраняется и лежит. Если оно где-то лежит, значит, у кого-то есть к этому доступ. Передается все в зашифрованном виде, но доступ у кого-то точно есть. Мы не знаем, кто может залезть в эти архивы, какой регламент доступа. К ним точно имеют доступ администраторы, сотрудники IT-службы. Пока это выглядит так, что доступ есть у кого угодно по усмотрению администрации мессенджера», - предупредил он.
При этом обычных пользователей все эти нюансы не касаются, на первый план выходят «политические мотивы» и борьба с преступниками, заключил Раевский.
«Хорошая новость в том, что для большинства пользователей Telegram все это не так важно. Информация частного порядка, как правило, не представляет интереса для спецслужб. Спецслужбы борются с преступниками, возможны тут и политические мотивы, простых пользователей все это не касается», - добавил он.
Ранее Дуров впервые после задержания в Париже высказался о претензиях местных властей. Он отметил, что уже давно лично помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом в стране. Кроме того, Дуров отметил, что иногда Telegram не может договориться с властями о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью, и тогда уходит из страны, «как было в России и Иране» (имеется в виду, что сервис там блокируют), напоминает «Радиоточка НСН».
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