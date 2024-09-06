«Хранится всё!»: В отрасли заявили, что Дуров имеет доступ к любым чатам в Telegram

Все архивы чатов и каналов сохраняются на серверах Telegram, физический доступ к ним есть у IT-службы, а также «у кого угодно» по желанию администрации мессенджера, рассказал в интервью НСН генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский.

Замепредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасение, что гендиректор Telegram Павел Дуров может под давлением передать ключи шифрования спецслужбам Франции. 5 сентября Telegram удалил со страницы ответов на часто задаваемые вопросы информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Судя по всему, мессенджер может начать модерацию частных чатов. Раевский рассказал, что ключи шифрования не спасут информацию, если Дуров захочет ее «кому-то» передать.