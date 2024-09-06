«Выйдите, объясните!»: Захарова нашла «отвратительное и трагикомичное» в задержании Дурова

По словам официального представителя МИД РФ, отвратительна не сама ситуация в отношении Дурова, а то, что власти Франции не смогли объяснить свои действия ни своему населению, ни мировому сообществу.

«Самое отвратительное и трагикомичное в этом то, что они не смогли объяснить действия в отношении Дурова. А почему? Потому что утратили навык всех реально действующих демократических механизмов. Они привыкли к пропаганде одной точки зрения, к мейнстримовому сознанию своих собственных СМИ. Когда возникают такие кризисные случаи, люди во Франции и во всем мире хотят получить ответы на вопросы, но мы видим опускающееся забрало. Как у нас любят говорить и шутить – "офис is closed", все закрыто, комментариев не будет. Нет уж, пожалуйста, выйдите и объясните, на каких правовых основаниях вы делаете то, что делаете со всеми теми идеалами, которые навязывали в мировом сообществе. Почему вы по аналогичным случаям критиковали другие страны до степени вмешательства в их внутренние дела? И что намерены предпринять, чтобы хоть как-то оправдаться?», - подытожила она.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже во Франции 24 августа. В среду, 28 августа, суд в Париже выдвинул в отношении него обвинения по шести пунктам, связанным с работой Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы никогда не было претензий к Павлу Дурову. По его словам, власти Франции в текущей ситуации продемонстрировали избирательность, напоминает «Радиоточка НСН».

