«Выйдите, объясните!»: Захарова нашла «отвратительное и трагикомичное» в задержании Дурова

Действия Парижа в отношении Дурова демонстрируют отсутствие стандартов и принципов демократии во Франции, рассказала НСН Мария Захарова.

Задержание Дурова во Франции демонстрирует, что Париж, который некогда пребывал в авангарде защиты свободы слова , сегодня не может соответствовать собственным идеалам демократии, заявила в эксклюзивном комментарии корреспонденту НСН на Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Надо все время говорить, как есть - "освобождение под залог", человек не свободен. Это демонстрация того, о чем Российская Федерация говорила много лет назад: не столько двойные стандарты, сколько отсутствие стандартов в принципе. Это циничное отношение к собственным обещаниям и идеалам, которые Запад не только пропагандировал, но и навязывал всем остальным. Париж был в авангарде - конференции, форумы мира, навязчивая идея, что именно Франция, имеет права оценивать уровень открытости, демократичности, степень свободы слова. А на самом деле вот они, реалии», - заявила она.
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По словам официального представителя МИД РФ, отвратительна не сама ситуация в отношении Дурова, а то, что власти Франции не смогли объяснить свои действия ни своему населению, ни мировому сообществу.

«Самое отвратительное и трагикомичное в этом то, что они не смогли объяснить действия в отношении Дурова. А почему? Потому что утратили навык всех реально действующих демократических механизмов. Они привыкли к пропаганде одной точки зрения, к мейнстримовому сознанию своих собственных СМИ. Когда возникают такие кризисные случаи, люди во Франции и во всем мире хотят получить ответы на вопросы, но мы видим опускающееся забрало. Как у нас любят говорить и шутить – "офис is closed", все закрыто, комментариев не будет. Нет уж, пожалуйста, выйдите и объясните, на каких правовых основаниях вы делаете то, что делаете со всеми теми идеалами, которые навязывали в мировом сообществе. Почему вы по аналогичным случаям критиковали другие страны до степени вмешательства в их внутренние дела? И что намерены предпринять, чтобы хоть как-то оправдаться?», - подытожила она.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже во Франции 24 августа. В среду, 28 августа, суд в Париже выдвинул в отношении него обвинения по шести пунктам, связанным с работой Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы никогда не было претензий к Павлу Дурову. По его словам, власти Франции в текущей ситуации продемонстрировали избирательность, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:ФранцияМария ЗахароваTelegramПавел Дуров

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