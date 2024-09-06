Медведев допустил, что Дуров может передать Франции ключи шифрования Telegram
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасение, что сооснователь Telegram Павел Дуров может под давлением передать ключи шифрования спецслужбам Франции. При этом, как заявил Медведев ТАСС, предприниматель не хотел бы допустить такое развитие событий.
Замглавы Совбеза рассказал о встрече в Дуровым в свою бытность председателем правительства в 2015 или 2016 году. По словам Медведева, он тогда предупреждал бизнесмена, что особенности функционирования его мессенджера несут вред государству – возможностями могут воспользоваться террористы.
В связи с этим Медведев сказал тогда Дурову, что ему придется в итоге предоставить госструктурам ключи шифрования. Однако, по словам экс-премьера, тот твердо пообещал никогда этого не делать.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Дмитрий Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции. Он написал на своем канале в мессенджере, что ни один инноватор не станет создавать новые инструменты, если будет понимать, что его персонально могут привлечь к ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами.
Дуров назвал обвинения в своей адрес удивительными. Он подчеркнул, что официальный представитель мессенджера в ЕС отвечает на все запросы. Также, по словам предпринимателя, власти Франции могли напрямую связаться с ним для любого запроса, учитывая, что он имеет гражданство пятой республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru