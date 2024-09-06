Медведев допустил, что Дуров может передать Франции ключи шифрования Telegram

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасение, что сооснователь Telegram Павел Дуров может под давлением передать ключи шифрования спецслужбам Франции. При этом, как заявил Медведев ТАСС, предприниматель не хотел бы допустить такое развитие событий.

Замглавы Совбеза рассказал о встрече в Дуровым в свою бытность председателем правительства в 2015 или 2016 году. По словам Медведева, он тогда предупреждал бизнесмена, что особенности функционирования его мессенджера несут вред государству – возможностями могут воспользоваться террористы.

В связи с этим Медведев сказал тогда Дурову, что ему придется в итоге предоставить госструктурам ключи шифрования. Однако, по словам экс-премьера, тот твердо пообещал никогда этого не делать.