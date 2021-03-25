«Русская мечта». Проханов объяснил, как Москва ударила по Байдену

«Америка интеллектуально уязвима. В ней происходит огромный раскол по расовому, пространственному и поколенческому признаку. Там много элементов, которые можно расшатывать. И наши спецслужбы уже применяют технологии, которые призваны сбить США с их интеллектуальных, политических и экономических основ. Это организационное оружие, которое может вводить управленческие элиты в заблуждение, обманывать, давать ложные цели и ориентиры, как сделали сами американцы с СССР, навязав ему концепцию «звездных войн». Это может деформировать важнейшие политические фигуры Америки, включая президента. Мы же видим, как это произошло совсем недавно с Байденом», - рассказал писатель.



По его словам, прицельно бить по США российским спецслужбам помогают разработки Изборского клуба, который возглавляет Проханов. Клуб изучает идеологию современной России, а методологию "можно применить против самой Америки".



Он уточнил, что ментальное оружие Запада направлено на три основные проблемы России – нерешенность национальных проблем, социальное неравенство и отсутствие национально-ориентированной элиты.