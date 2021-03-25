«Русская мечта». Проханов объяснил, как Москва ударила по Байдену

Писатель заявил "Радиоточке НСН", что спасти Россию в ментальной войне может обращение к культурным кодам.

Западные страны во главе с США развязали против России новый тип войны — ментальную, сообщает издание «Арсенал Отечества» со ссылкой на советника министра обороны Андрея Ильницкого. По его словам, это информационно-гибридная война, нацеленная на «уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника».

Российский писатель и публицист Александр Проханов в комментарии телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что спасти Россию в этой войне поможет обращение к культурным кодам.

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«Америка интеллектуально уязвима. В ней происходит огромный раскол по расовому, пространственному и поколенческому признаку. Там много элементов, которые можно расшатывать. И наши спецслужбы уже применяют технологии, которые призваны сбить США с их интеллектуальных, политических и экономических основ. Это организационное оружие, которое может вводить управленческие элиты в заблуждение, обманывать, давать ложные цели и ориентиры, как сделали сами американцы с СССР, навязав ему концепцию «звездных войн». Это может деформировать важнейшие политические фигуры Америки, включая президента. Мы же видим, как это произошло совсем недавно с Байденом», - рассказал писатель.

По его словам, прицельно бить по США российским спецслужбам помогают разработки Изборского клуба, который возглавляет Проханов. Клуб изучает идеологию современной России, а методологию "можно применить против самой Америки".

Он уточнил, что ментальное оружие Запада направлено на три основные проблемы России – нерешенность национальных проблем, социальное неравенство и отсутствие национально-ориентированной элиты.

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«А между тем, русская мечта - это храм на холме. Не град, как у США, а храм. Град – это идея мирового доминирования, а русская мечта не менялась семь тысяч лет – и в языческие времена, и во времена Владимира Святого, и Ивана Грозного, при Петре и Сталине. Это мечта о благом, совершенно и справедливом государстве, идеалом для которого является Царствие Небесное», - рассказал он.

К реализации этой мечты ведут коды взыскания этой мечты, священного труда и русского чуда, коды общего дела и Россия – душа мира, заключил Проханов.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что американцам надо бояться не Ирана или России, а расовой ненависти, и «безумных» людей, владеющих огнестрельным оружием.

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ТЕГИ:СШАКультураАлександр Проханов
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