В Минобороны РФ заявили о новом типе войны против России

Западные страны во главе с США развязали против России новый тип войны — ментальную, сообщает издание «Арсенал Отечества» со ссылкой на советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого.

Российские дипломаты призвали американских военных перестать «бряцать оружием»

По его словам, последствия такой войны проявятся не сразу. Сегодня Запад избегают прямой военной конфронтации с Москвой, поскольку она способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, считает эксперт. Он исключил вероятность прямого военного столкновения на ближайшие десять лет.

Поэтому страны запада под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну. Речь идет об «уничтожении самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника», - отметил Ильницкий.

Ранее Минобороны Великобритании опубликовало документ, в котором объявило Россию угрозой.

В частности, в документе отмечается, что за счет модернизации вооруженных сил Россия становится «непредсказуемым и искусным игроком». Ведомство отмечает то, что РФ инвестирует в подводный боевой флот.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mil.ru
ТЕГИ:СШАВойнаМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры