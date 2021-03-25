В Минобороны РФ заявили о новом типе войны против России
Западные страны во главе с США развязали против России новый тип войны — ментальную, сообщает издание «Арсенал Отечества» со ссылкой на советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого.
По его словам, последствия такой войны проявятся не сразу. Сегодня Запад избегают прямой военной конфронтации с Москвой, поскольку она способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, считает эксперт. Он исключил вероятность прямого военного столкновения на ближайшие десять лет.
Поэтому страны запада под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну. Речь идет об «уничтожении самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника», - отметил Ильницкий.
Ранее Минобороны Великобритании опубликовало документ, в котором объявило Россию угрозой.
В частности, в документе отмечается, что за счет модернизации вооруженных сил Россия становится «непредсказуемым и искусным игроком». Ведомство отмечает то, что РФ инвестирует в подводный боевой флот.
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