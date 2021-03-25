Пушков сообщил, чего следует бояться жителям США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал результаты исследования, согласно которому жители США воспринимают российскую военную мощь как угрозу.

Пушков видит угрозу новой холодной войны из-за политики Байдена

«Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы», - написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам политика, основные угрозы безопасности жителей США исходят непосредственно из американского общества. Пушков напомнил о расовой ненависти, и «безумных» людях, владеющих огнестрельным оружием.

Согласно опросу Gallup, 44% граждан США считают, что российская военная мощь представляет собой «первостепенную угрозу».

Западные страны во главе с США развязали против России новый тип войны — ментальную, сообщил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Страны запада под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:СШААлексей Пушков
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