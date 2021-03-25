«Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы», - написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам политика, основные угрозы безопасности жителей США исходят непосредственно из американского общества. Пушков напомнил о расовой ненависти, и «безумных» людях, владеющих огнестрельным оружием.

Согласно опросу Gallup, 44% граждан США считают, что российская военная мощь представляет собой «первостепенную угрозу».

Западные страны во главе с США развязали против России новый тип войны — ментальную, сообщил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Страны запада под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.

