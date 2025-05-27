Минздрав: Число курильщиков в РФ сократилось почти на четверть за пять лет

Число употребляющих табак курильщиков в России за пять лет уменьшилось на 23%. При этом потребление алкоголя сократилось за тот же период на 8%. Такую статистику озвучила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. Она выступила на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко привел данные, согласно которым распространенность курения в России с 2009 года стало меньше в два с лишним раза среди граждан старше 15 лет.