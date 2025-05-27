Минздрав: Число курильщиков в РФ сократилось почти на четверть за пять лет
Число употребляющих табак курильщиков в России за пять лет уменьшилось на 23%. При этом потребление алкоголя сократилось за тот же период на 8%. Такую статистику озвучила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. Она выступила на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко привел данные, согласно которым распространенность курения в России с 2009 года стало меньше в два с лишним раза среди граждан старше 15 лет.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», потребление алкоголя на душу населения по итогам 2024 года, по информации Минздрава, составило 8,38 литра этанола. Предполагается, что данный показатель в 2030 году должен уменьшиться до 7,8 литра.
Однако тенденция к снижению потребления алкоголя, которая сохранялась с 2019 года, поменялась. В марте 2025 года на одного россиянина пришлось 8,41 л выпитого алкоголя в эквиваленте этанола.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru