В Екатеринбурге арестован блогер Анисимов по делу об экстремизме

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под арест блогера Евгения Анисимова, задержанного по делу о распространении экстремистских материалов, сообщает РИА Новости. В пресс-службе Свердловского областного суда уточнили, что мера пресечения избрана до 21 марта.

По данным суда, Анисимову предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ и служебного положения»). Санкции статьи предусматривают штраф от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до шести лет.