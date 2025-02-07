В Екатеринбурге арестован блогер Анисимов по делу об экстремизме
Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под арест блогера Евгения Анисимова, задержанного по делу о распространении экстремистских материалов, сообщает РИА Новости. В пресс-службе Свердловского областного суда уточнили, что мера пресечения избрана до 21 марта.
По данным суда, Анисимову предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ и служебного положения»). Санкции статьи предусматривают штраф от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Блогера задержали утром 8 февраля в Екатеринбурге. В его медиапроекте «Прекрасная Россия» выявили экстремистские материалы, в том числе высказывания, содержащие оскорбления в адрес сотрудников силовых структур и выходцев из стран Средней Азии.
По этому же делу следственные действия проходили у Николая Ермакова, директора сетевого издания «Ермак Медиа». По информации источников, он мог предоставлять Анисимову аккредитацию для журналистской деятельности. Канал «Прекрасная Россия» на YouTube насчитывает 194 тысячи подписчиков, также Анисимов администрирует Telegram-канал «Кортадор», передает «Радиоточка НСН».
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