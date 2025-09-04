HR-специалисты, которые выбирают сотрудников по благозвучному имении и числу мягких согласных в его фамилии, просто бездари, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

Имя влияет на карьеру, сообщает Newsweek. Издание приводит результаты исследования, согласно которому имена с мягкими согласными, например, Артём, Ирина, Андрей, ассоциируются с дружелюбием и эмпатией. Их владельцев чаще берут на должности, требующие коммуникабельности — педагоги, психологи, медсёстры. Имена с твёрдым звучанием, как Константин, Пётр, Татьяна, чаще встречаются у руководителей, хирургов и архитекторов. Мурадян считает, что принимать человека на работу за подходящее имя, это всё равно, что подбирать сотрудников по знакам гороскопа.