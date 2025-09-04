HR-эксперт назвал бездарями тех, кто подбирает сотрудников по имени
HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в беседе с НСН заявил, что нормальный работодатель берет человека за его знания, умения, навыки, а также за потенциал.
HR-специалисты, которые выбирают сотрудников по благозвучному имении и числу мягких согласных в его фамилии, просто бездари, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.
Имя влияет на карьеру, сообщает Newsweek. Издание приводит результаты исследования, согласно которому имена с мягкими согласными, например, Артём, Ирина, Андрей, ассоциируются с дружелюбием и эмпатией. Их владельцев чаще берут на должности, требующие коммуникабельности — педагоги, психологи, медсёстры. Имена с твёрдым звучанием, как Константин, Пётр, Татьяна, чаще встречаются у руководителей, хирургов и архитекторов. Мурадян считает, что принимать человека на работу за подходящее имя, это всё равно, что подбирать сотрудников по знакам гороскопа.
«HR-специалисты, которые выбирают сотрудников по числу мягких согласных в имении и благозвучной фамилии, просто бездари, которые не умеют пользоваться нормальным инструментом отбора и квалификации соискателей. Кто-то из них гадает на кофейной гуще, сверяет гороскопы, раскидывает карты, для того, чтобы принять решение, подходит человек по гороскопу и своей линии судьбы или нет», - отметил эксперт.
Мурадян подчеркнул, что человека оценивают за его знания, умения, навыки, а также за потенциал.
«Любой уважающий себя HR использует нормальные, стандартные способы оценки квалификации потенциального соискателя. Для hard skills есть тесты, а для soft skills вопросы, которые надо правильно задавать и правильно научиться интерпретировать. Нормальный работодатель берет человека за его знания, умения, навыки, а также за потенциал. Человека оценивают на способность в будущем приносить прибыль или снижать издержки. При более тщательном отборе кандидата выясняют, какие у него родители, воспитание, какие ценности, друзья, окружение. Влияют даже беды, которые случились или не случились с человеком, а имя и буквы никак не влияют», - добавил Мурадян.
Ранее в России опровергли нелюбовь работодателей к «зумерам», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «92 сценария для 20 минут»: Пригожину было страшно шутить на шоу «Звезды»
- Владельцы Uniqlo и Zara подали в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков
- Кто виноват в ЧП на хоррор-квестах с участием подростков
- Захарова назвала уничтожение УПЦ на Украине «обеснованием»
- ВС России освободили Новоселовку в Запорожской области
- Где Россия будет искать нефть после исчерпания запасов
- Путина во Владивостоке научили словам «чиловая катка», «траблы» и «кринж»
- HR-эксперт назвал бездарями тех, кто подбирает сотрудников по имени
- Решетников сообщил о дефляции в России
- «Достроимся до мышей»: Покупку однушек по льготной ипотеке предложили запретить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru