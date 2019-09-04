«Хотя бы ради других». Иммунолог о необходимости вакцинации

«Общая иммунизация и общий коллективный иммунитет. У того или иного вируса есть определенные волны. Мы живем в условиях высокой распространенности – самолеты, перелеты, контакты с другими континентами. В наше время распространенность вируса повсеместная, независимо от географии его возникновения. Вспышки идут одновременно по всему миру. Только благодаря вакцинации можно это затормозить и ограничить, даже если человек контактировал с кем-то, меньше шансов, что он заразится и дальше передаст. Смысл вакцинации в том, чтобы защитить тех, кто ослаблен и наиболее подвержен. Зараженный человек контактирует со многими людьми. А те, у кого есть патология сердечно-сосудистой системы не способны легко перенести заболевание. В этом числе также грудные дети, беременные женщины, пожилые взрослые, у которых ослаблена иммунная система. Так что прививки – это вклад в общее здоровье. Когда человек вакцинируется, он защищает себя и свое окружение», - добавила она.

Специалисты Роспотребнадзор объясняли, что дети, а также пожилые люди особо тяжело переносят грипп. Именно для этих категорий граждан наиболее опасны осложнения в процессе болезни. Также в группе риска находятся обладатели хронических заболеваний легких, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, люди с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины, медицинский персонал, а также работники общественного транспорта и предприятий общественного питания. В ведомстве напомнили, что оптимальное время для вакцинации - октябрь-ноябрь.

