«Хотя бы ради других». Иммунолог о необходимости вакцинации
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, кому сложнее всего справиться с вирусом гриппа.
Заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз. Об этом заявила во время своего выступления в рамках Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вакцинация, по данным экспертов, подарила 20–30 дополнительных лет жизни популяции населения на Земле, и эта тенденция cохраняется. По мнению Поповой, это наиболее эффективный способ борьбы с гриппом, от которого ежегодно страдают от 5% до 10% населения планеты. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ежегодно от гриппа погибают до 650 тыc. человек.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН отметила важность вакцинации для общего здоровья общества.
«Общая иммунизация и общий коллективный иммунитет. У того или иного вируса есть определенные волны. Мы живем в условиях высокой распространенности – самолеты, перелеты, контакты с другими континентами. В наше время распространенность вируса повсеместная, независимо от географии его возникновения. Вспышки идут одновременно по всему миру. Только благодаря вакцинации можно это затормозить и ограничить, даже если человек контактировал с кем-то, меньше шансов, что он заразится и дальше передаст. Смысл вакцинации в том, чтобы защитить тех, кто ослаблен и наиболее подвержен. Зараженный человек контактирует со многими людьми. А те, у кого есть патология сердечно-сосудистой системы не способны легко перенести заболевание. В этом числе также грудные дети, беременные женщины, пожилые взрослые, у которых ослаблена иммунная система. Так что прививки – это вклад в общее здоровье. Когда человек вакцинируется, он защищает себя и свое окружение», - добавила она.
Специалисты Роспотребнадзор объясняли, что дети, а также пожилые люди особо тяжело переносят грипп. Именно для этих категорий граждан наиболее опасны осложнения в процессе болезни. Также в группе риска находятся обладатели хронических заболеваний легких, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, люди с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины, медицинский персонал, а также работники общественного транспорта и предприятий общественного питания. В ведомстве напомнили, что оптимальное время для вакцинации - октябрь-ноябрь.
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