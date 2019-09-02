Роспотребнадзор назвал лучший способ профилактики гриппа

Специалисты рассказали, что особо тяжело переносят грипп дети, а также пожилые люди. Именно для этих категорий граждан наиболее опасны осложнения в процессе болезни. Также в группе риска, уточняет АГН Москва, находятся обладатели хронических заболеваний легких, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, люди с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины, медицинский персонал, а также работники общественного транспорта и предприятий общественного питания.

В ведомстве напомнили, что оптимальное время для вакцинации - октябрь-ноябрь.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о необходимых прививках для школьников. Список вакцин опубликован на сайте ведомства. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН отметила, что у первоклассника все эти прививки, за исключением прививки от гриппа, которая делается по желанию, как правило, уже пройдены – в соответствии с национальным прививочным календарем.

