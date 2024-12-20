Свинцов призвал блогеров как можно быстрее освоить платформы взамен YouTube

Российским блогерам и пользователям нужно как можно быстрее осваивать новые платформы взамен YouTube, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и не использовать сеть для достижения целей своих правительств. Вчера, 19 декабря, РБК сообщил, что начали возникать проблемы при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов. Источник на медиарынке отметил, что Youtube будут полностью блокировать в середине декабря. Свинцов заявил, что «мы живем в очень интересное время».