Свинцов призвал блогеров как можно быстрее освоить платформы взамен YouTube
Любой кризис рождает новые возможности, крупнейшие компании взялись за сложную задачу, чтобы сделать аналог YouTube, отметил в эфире НСН депутат Андрей Свинцов.
Российским блогерам и пользователям нужно как можно быстрее осваивать новые платформы взамен YouTube, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и не использовать сеть для достижения целей своих правительств. Вчера, 19 декабря, РБК сообщил, что начали возникать проблемы при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов. Источник на медиарынке отметил, что Youtube будут полностью блокировать в середине декабря. Свинцов заявил, что «мы живем в очень интересное время».
«Любой кризис, а будем считать, что это кризис, аналогичный любому другому, рождает новые возможности. Был гигант YouTube, появится, может быть, несколько, меньших по размеру, но зато более удобных и комфортных. Во время этого перерождения появится много новых блогеров, много новых инструментов. Живем в интересное время, все меняется. Поэтому всем пользователям, блогерам рекомендую как можно быстрее осваивать новые платформы в равных уже условиях конкуренции с блогерами менее известными. Может быть, появятся новые звезды. Ну и еще раз подчеркну, крупнейшие компании взялись за сложную задачу, чтобы сделать какой-то близкий по функционалу аналог», - сказал Свинцов.
При этом он отметил, что полноценная альтернатива YouTube в России пока не появилась.
«МТС свою платформу делает, Rutube пытается развиваться, VK Видео показали очень серьезный прирост и по количеству пользователей, и по объему видео. Поэтому работа идет, хочется верить, что за 2025 год полноценная альтернатива появится. Будем надеяться, что все наши граждане не потеряют ни в качестве предоставляемых услуг, ни в их объеме. На VK Видео и на Rutube достаточно быстро идет переток пользовательского контента. Поэтому будем надеяться, что за 2025 год такие сложности у нас пропадут», - добавил собеседник агентства.
Ранее, 18 декабря, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube. По его словам, трафик переходит с зарубежного видеохостинга на отечественные платформы. Шадаев подчеркнул, что в России нужно развивать собственные большие площадки, и это в большинстве своем касается платформ с пользовательским контентом, передает «Радиоточка НСН».
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