Комитет Госдумы поддержал инициативу об аресте имущества релокантов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал проект законопроекта привлечения уехавших из России граждан к административной ответственности за нарушение против интересов страны.

Проект внесли Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Об этом Фаррахов сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что при подготовке документа ко второму чтению будут учтены предложения правительства, Верховного суда, правового управления аппарата Госдумы и комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Госдума рассмотрит инициативу 13 мая.

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Если Госдума примет законопроект, то поправки в КоАП РФ разрешат применять обеспечительную меру в виде ареста имущества релокантов для последующего наложения административного штрафа.

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев ранее предупредил о возможной ответственности для россиян, которые принимают участие в антироссийских акциях за рубежом.


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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