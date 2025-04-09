Комитет Госдумы поддержал инициативу об аресте имущества релокантов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал проект законопроекта привлечения уехавших из России граждан к административной ответственности за нарушение против интересов страны.
Проект внесли Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Об этом Фаррахов сообщил в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что при подготовке документа ко второму чтению будут учтены предложения правительства, Верховного суда, правового управления аппарата Госдумы и комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Госдума рассмотрит инициативу 13 мая.
Если Госдума примет законопроект, то поправки в КоАП РФ разрешат применять обеспечительную меру в виде ареста имущества релокантов для последующего наложения административного штрафа.
Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев ранее предупредил о возможной ответственности для россиян, которые принимают участие в антироссийских акциях за рубежом.
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